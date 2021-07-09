В новой программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк украинский политолог, правозащитник и общественный деятель Михаил Чаплыга рассказал, что нынешняя пенсионная реформа - это диверсия против общества и государства

Чаплыга считает, что Пенсионный фонд – это как стакан с водой и если в нем просверлить отверстие с большим диаметром и подключить трубу – это будет труба, из которой вытекают деньги пенсионерам, и чем больше диаметр этой трубы, тем больше у нас пенсионеров, которых надо содержать.

«А с другой стороны этого стакана будет маленькая входящая трубочка и это те, кто работают и отчисляют в Пенсионный фонд, а их очень мало. И получается, что из большой трубы вода быстро вытечет и никогда не хватит трубочки наполнения с маленьким диаметром, чтобы наполнить стакан с большим диаметром исходящей трубы. Значит нужна третья труба, которая будет добавлять воду», - сказал он.

Чаплыга сообщил, что эта третья труба называется поступлениями из бюджета, то есть бюджетная поддержка, которая перекрывает дыру Пенсионного фонда, но на каком-то этапе нам сказали, что на всех не хватит этой трубы помощи из бюджета и вообще, почему бюджет должен на это тратиться, иронизирует он, давайте все это отрежем и теперь каждый пенсионер будет сам за себя.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Длигача, что для Украины накопительная система пенсий - это ключевой способ перейти в будущее.

Также ранее для Politeka Завальнюк называла категории граждан, которым отстрочили надбавки к пенсиям.