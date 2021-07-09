Подписан Меморандум о сотрудничестве между ДЭИ и Администрацией морских портов Украины, что позволит быстрее реагировать на факты загрязнения морской акватории.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

«Напомню, что после ликвидации Крымско-Черноморского и Азовского округов ГЭИ полномочия по фиксации нарушений в морской акватории перешло к АМПУ.

Подписание меморандума с АМПУ-важный шаг к налаживанию оперативной коммуникации и, как результата, обеспечению экологической безопасности в морской акватории», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что сотрудничество будет включать следующие направления:

- предоставление оперативной информации относительно выявленных фактов сброса судами загрязняющих веществ в пределах акватории морского порта;

- содействие в осуществлении инспекторами ГЭИ обследования территории акватории порта в месте загрязнения;

- регулярный отбор и анализ проб фоновых показателей качества воды в акватории;

- проведение работ и мероприятий по локализации последствий загрязнения;

- проведение совместных мероприятий по проблемным вопросам, возникающим при проведении проверок в пределах акватории морского порта.