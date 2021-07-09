Едва ли не впервые в Украине конечные бенефициары мощной финансово-промышленной группы могут понести уголовную ответственность за умышленное доведение до банкротства

Далее – все, что нужно знать о том, как WOG «сливает воду», пишет Багнет.



«Суд признал банкротом компанию ВОГ Ритейл», «Суд признал банкротом еще одну компанию Ивахива», «WOG признано банкротом. Начинается ликвидация" - казалось бы, будничные заголовки новостей экономики, появившиеся в июне 2021 года. На самом же деле за ними скрыто гениальную схему, что позволяет не платить многочисленные долги и не возвращать кредиты.



8 июня Хозяйственный суд Волынской области признал банкротом ООО «ВОГ Ритейл» и открыл ликвидационную процедуру (дело №903/15/21).

В апреле суд признал требования ряда кредиторов к ООО "ВОГ Ритейл", в т. ч. ООО "Финансовая компания" Финанс Юнион с» (на 1,1 млрд грн); ООО " Вест Петрол Маркет" (718,4 млн грн); ООО " ВОГ Трейд Ресурс» (112 млн грн); ООО " Нефтетрейд Ресурс» (59,4 млн грн); ООО «ВОГ Кард» (на 16 млн грн); ООО «ВОГ Ритейл» (15 млн грн); ООО»Финэксперт" (5,5 млн грн); ООО»Литойл" (4,1 млн грн).



Элементарный поиск в реестрах свидетельствует: все это связанные лица –«свои люди», которые в Комитете кредиторов должны обеспечить большинство для принятия «правильных» решений.

Также суд признал требования Главного управления ГНС во Львовской области (на 40 млн грн); ГУ ГНС в Запорожской области (49,4 млн грн); ГУ ГПС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе (32,4 млн грн); ГУ ГНС в Черкасской области (25,1 млн грн); ГУ ГНС в Днепропетровской области (20,2 млн грн); ГУ ГНС в Черниговской области (17,8 млн грн); ГУ ГНС в Хмельницкой области (15,95 млн грн); ГУ ГНС в Сумской области (8,8 млн грн); ГУ ГНС в Винницкой области (1,4 млн грн). Как водится, именно государственные органы становятся первыми жертвами, кого будут «бросать», а местные бюджеты оставлять не с чем.

Помимо должников, перечисленных выше, в процессе ликвидации свои требования выставят и банки-кредиторы, у которых в качестве обеспечения находятся в залоге АЗК компании WOG.

Производство по делу о банкротстве ООО «ВОГ Ритейл» было открыто определением Хозсуда Волынской области от 28.01.2021. Тогда же признаны требования на 168,9 млн грн со стороны инициирующего кредитора ООО «ТВ Сад». В прессе его связывали с T.B. Fruit (город Городок, Львовская область), принадлежащий Тарасу Барщовскому. В свое время он, как следует из журналистских расследований, пытался объявить банкротами свои успешные компании, чтобы не возвращать кредитов на 6 млрд. правопреемнику обанкротившегося "Дельта Банка".

В госреестре учредителями ООО "ВОГ Ритейл «указаны компании» Вест Оил Групп Холдинг «(Нидерланды) и ООО» Дукат", а конечными бенефициарами – Степан Ивахов, Сергей Лагур и дети покойного нардепа Игоря Еремеева - Роман и София. Именно этим лицам принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов - в т. ч. сеть АЗС WOG). За Романом И Софией стоит не столько официальная жена погибшего Еремеева, с которой он не успел развестись, как Игорь Коломойский, который взял ее под крыло и таким образом контролирует часть голосов в принятии решений. WOG еще в 2019 году сократил импорт бензинов на 33%, доведя долю «приватовских» продуктов минимум до 20% и получив статус крупнейшего покупателя бензина Кременчугского НПЗ после «убедительной» разговора с Коломойским.



Кому должны - всем прощаем

Группа "Континиум" уже далеко не впервые водит за нос как государственный бюджет, так и многочисленных кредиторов. В том числе и таких как Дмитрий Фирташ.



Отношения с Фирташем начались еще с момента приобретения им банка «Надра», которым владели бенефициары «Континиума». "Надра", один из первых системных банков, входивший в 5-ти крупнейших банков страны, в один прекрасный день не смог выполнять свои обязательства из-за отсутствия средств на счетах. По данным СМИ, Фирташ как новоиспеченный владелец «Недра», при проведении проверки банкротства обнаружил, что средства из банка миллиардными суммами были просто выведены на пользу бенефициаров «Континиума» и их бизнесов. Фирташ начал требовать возвращения выведенных средств, в итоге стороны договорились: часть долга «Надры» трансформируется в акции компании WOG, а Фирташ финансирует строительство дополнительных АЗК для сети заправок WOG. Печальный конец истории таков: Фирташ средства в размере 460 миллионов долларов предоставил, акций WOG так и не увидел.

Схема с умышленным доведением до банкротства неоднократно была успешно апробирована без каких-либо последствий для WOG. «Концы в воду» - главное правило корпоративного бизнеса компании. Контролируемое банкротство успешно практиковалось еще во времена Игоря Еремеева.

Вот лишь некоторые примеры:

В 2014 году банкротом признали топливную компанию «Континент нефте Трейд».

В 2015 году обанкротилась «Украинская сырная компания», еще одна подопечная «Континиума».

В 2015 году было признано банкротом Чао «Галичина»: суд утвердил ликвидационный баланс предприятия и «простил» «Укрэксимбанка» 1,2 млрд гривен, которые «молочники» задолжали государственному банку.

В 2020 компания «Золотой Экватор», что управляла АЗС под брендом WOG, набрала кредитов, проштрафился перед АМКУ и ушла в банкротство через Хозсуд Волынской области. Та же участь постигла еще одно связанное юрлицо - »ВК Импекс".

Как тут не вспомнить слова владельца сети ОККО Виталия Антонова: «WOG не то что ничего не стоит, он стоит «минус». И действительно, формула довольно проста. WOG владеет АЗС в количестве 400 заправок. Средняя стоимость одной АЗС-1,8 млн. долларов. Суммарный долг компании только перед банками (не считая поставщиков продукции, горюче-смазочных материалов, налогов и сборов) – около 880 млн. долларов. Добавляем сюда долги перед Фирташем (около 460 миллионов долларов).



Считаем. $720 млн (активы) минус $1,34 млрд (долги), вот и имеем в сухом итоге минус $620 миллионов, о которых говорит Антонов.



Как работает схема доведения до банкротства

Контролирующие лица принимают ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в т. ч. на заведомо невыгодных условиях, дают указания по поводу совершения убыточных операций, назначают на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет явно не соответствовать интересам возглавляемой организации (так называемых «фунтов»), поддерживают систему управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам. Цель – «вымыть» средства с предприятия в пользу других, своих же подконтрольных субъектов, или просто выйти в «кэш», перебросить активы на другие свои предприятия, и вместе с этим накопить долги перед своими аффилированными структурами, чтобы в будущем контролировать банкротство через наличие «своих» людей в комитете кредиторов.



В итоге сторонние кредиторы остаются с процедурой банкротства один на один, бюджет (сады, больницы, школы, армия) недополучат средства, а сама корпорация сбрасывает долговой балласт, регистрирует следующую юрлицо и продолжает деятельность.



Наш источник сообщил, что в случае с WOG очередная афера вышла из-под контроля:



"Владельцы" Континиума " явно перешли кому-то дорогу, и это может очень дорого им стоить. Первый шаг сделал суд, уже открыв ликвидационную процедуру компании-банкрота ВОГ Ритейл и назначив ликвидатора (Пурия Руслана Петровича). Теперь его полномочия – в течение 12 месяцев получить требования всех кредиторов для формирования ликвидационной массы и выявить факты умышленного доведения до банкротства собственниками ВОГ или аффилированными с ними компаниями (а все указывает на то, что так оно и есть).



Главный вопрос – хватит ли у ликвидатора смелости и самостоятельности для действительно глубокого анализа и проверки, выявления фактов умышленного доведения до банкротства и последующего обращения в суд. В принципе, для этого достаточно доказать существование связей между субъектами (определенными кредиторами и компаниями группы «Континиум»): наличие связей или рабочих отношений между конкретными работниками, ведения деятельности в офисе по одному адресу, одинаковые контактные данные (номера телефонов, электронные урны) и тому подобное».



«Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен», – это слова Президента Владимира Зеленского. Впрочем, по нашей информации, на Западе уже внимательно изучают кейс о WOG и контролируемое банкротство. И если власть в дальнейшем будет закрывать глаза на защиту кредиторов, инвестиционная привлекательность Украины, о которой так часто вспоминает президент, останется разве красивой картинкой для глянцевых журналов. Швартоваться в гавани, где постоянные штормы и цунами, не станет ни один заокеанский лайнер. Это серьезный вызов для власти, и в то же время уникальная возможность поднять свой рейтинг. Воспользуется ли этим шансом команда Президента-увидим уже в скором времени…