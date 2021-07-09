Госэкоинспекция совместно с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра инициирует проведение экспертизы земель, находящихся в пределах радиоактивно загрязненной зоны безусловного отселения на Житомирщине.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, сообщает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

«Сегодня около 33 тысяч гектаров земель в Житомирской области выведены из обращения вследствие радиоактивного загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС. Законодательством установлен запрет на использование этих земель под сельское хозяйство.

Выращивание продукции на загрязненных полях представляет огромную опасность для людей, которые потом будут употреблять такие продукты. В них может содержаться цезий и стронций, который накапливается в организме и вызывает многочисленные заболевания», - отметил Андрей Малеваный.

Проведение масштабного исследования почв, которые длительное время незаконно использовались для земледелия позволит оценить возможную угрозу.

«При отсутствии превышений загрязняющих веществ отдельные земли могут быть выведены из зоны безусловного отселения. Таким образом, тергромады смогут законно и безопасно использовать землю», - преодолевал Андрей Малеваный.