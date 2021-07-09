Насколько политика украинского руководства соответствует национальным интересам? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политтехнолог и политический эксперт Александр Кочетков.

«Чтобы заботиться о выгоде для своей страны, нужно быть не величайшим, а просто достаточно разумным политиком. Так делают и в США, и в Китае. Великобритания занимается нами не из большой любви, а потому, что ей нужно урезать аппетиты России. Все страны заботятся о своих интересах, тогда почему мы вынуждены обслуживать чужие? Но чтобы занять проукраинскую позицию, нужно иметь собственную стратегию. Нужно понимать, чего мы хотим. Можно провозгласить конец эпохи бедности, но нужно ещё объяснить, что это означает», - подчёркивает гость программы.

Он настаивает, что в подобных разговорах непременно нужно называть конкретные цифры и сроки.

«Какая будет минимальная зарплата, какая минимальная пенсия? И когда они будут? Нужно сформулировать приоритеты и показатели, к которым мы стремимся. Тогда мы поймём, в чём состоит наш интерес, и начнём работать ради его достижения. А власть будет искать деньги не на Большую Стройку, а на обеспечение этих целей и задач», - говорит Александр Кочетков.

Как сообщает Politeka , он заявил, что Украина все сильные страны записывает в стратегические партнёры и просит у них деньги .