Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не ответила на открытое письмо колектива телеканала «ОТВ», чьих сотрудников жестоко избили на месте демонтажа рекламных конструкций в Днепре

Об этом сообщает «Репортер». Также издание опубликовало текст письма, в котором сотрудники телеканала обратились к генпрокурору с просьбой расследовать факт избиения журналистов во время их профессиональной деятельности.

Напомним, в центре Днепра, 2 июня, на месте незаконного демонтажарекламныхконструкцийизбилижурналистовместныхтелеканалов, которые приехали освещать неправомерные действия коммунальщиков.

Сотрудники «Муниципальной стражи» во время столкновений применяли газовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. Минимум трех человек ранили холодным оружием. Журналист телеканала «ОТВ» Игорь Гутник был жестоко избит работниками КП. Впоследствии его госпитализировали.

В связи с этим Венедиктову попросили лично взять на контроль случившиеся и вмешаться в ситуацию препятствования профессиональной деятельности журналистов. Коллектив телеканала потребовал защитить их права и осуществить все необходимые мероприятия для установления и наказания виновных. Письмо было отправлено еще 3 июля, но спустя 5 дней никакого ответа не последовало.

«При этом даже на местном уровне областной прокурор Сергей Бижко отказался встретиться с руководством телеканалов, чьи журналисты «попали под раздачу». Совпадение или это скоординированная позиция прокуратуры – закрыть глаза на произвол местной власти во главе с Филатовым и не реагировать на избиение журналистов?» — отмечает издание.

Получается, что Венедиктова отказалась дать оценку вопиющей ситуации, которая произошла в городе 2 июля. Таким образом мер города Борис Филатов еще больше подкрепил мысль о своей безнаказанности.

«Еще один вопрос, которым должна была озадачиться прокуратура – а не много ли берет на себя городская власть, игнорируя судебные постановления о запрете демонтажа бордов и документы о том, что конструкции имеют все разрешительные документы», — сказано в материале.

Прокуратура обязана следить за соблюдением законности, но если даже она закрывает глаза на жестокое избиение журналистов в центре города, то, где тогда искать справедливости? На лицо факт превышения полномочий сотрудниками «Муниципальной варты», но никому нет до этого дела.