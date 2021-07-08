В программе «Прогноз» с Викторией Панченко политолог Руслан Бизяев объяснил, почему украинские государственные монополии переживают сейчас этап банкротства.

Гость программы сообщает, что сегодня украинские государственные монополии переживают глубокое банкротство. «На мой взгляд, банкротство абсолютно искусственное. Цель банкротства понятна, чтобы к 2025 году ни у кого не возникало вопросов, почему они были приватизированы», - рассуждает он.

Итак, как говорит Бизяев, сейчас власть хочет показать неэффективность и убыточность государственных монополий, чтобы приватизировать их и строить капитализм. Это, по его мнению, созвучно заявлениям, которые звучали в 1980-1990-х годах: капитализм требует приватизации, тогда будет работа, прибыль и благосостояние.

Тем не менее, политолог объясняет, все работает не так просто. К тому же, он предполагает, что в Вашингтоне Зеленский также поднимет тему приватизации государственных монополий, что должно произойти до 2025 года. Как отмечает Бизяев, сегодня речь идет о таких ключевых направлениях - «Укрзализныця», «Укрпочта», «ПриватБанк» и «Ощадбанк».

Интересной он считает также ситуацию с «Энергоатомом», что вот-вот обанкротится. «Не менее интересная ситуация у нас с морскими портами, которые хотят отдать в концессию, а фактически продать», - говорит эксперт и добавляет, что это касается и «Одесского припортового завода».

Итак, Бизяев заключает, к чему приведут эти действия власти: «К 2025 году доля государственной собственности в структуре нашей экономики упадет с 25% до 12%».

Как сообщала Politeka, Омелян назвал «Укрзализныцю» своей болью и рассказал, что там происходит.

Также Politeka писала о том, что в Бизяев рассказал о борьбе за газовую отрасль в Украине.