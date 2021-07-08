Философ, публицист и телеведущий Святослав Вышинский в программе Алексея Толкачева «БДСМ» рассказал, почему украинцы как нация не повзрослели. По его мнению, если мы сможем поставить перед собой план, мы избавимся от инфантильности

«Миссия и цель всегда могут быть направлены только в будущее. Проблема украинцев в том, что мы всегда возвращаемся в прошлое. Все наши реляции о счастливом украинстве – это всегда о счастливом золотом бытие, которое было когда-то, «садок вишневый коло хаты», который был нарушен внешними захватчиками, которые пришли и украли у нас этот рай», - отметил Вышинский.

По словам философа, это инфантильное чувство четко коррелирует с представлением людей, которые не могут повзрослеть: у них также есть ностальгическое представление о детстве. Как отметил эксперт, украинцы почему-то хотят вернуться в это ностальгическое прошлое, вместо того чтобы, по его словам, четко осознать ситуацию, в которой мы находимся, и преодолеть эти вызовы.

«Проблема украинства именно в нашей инфантильности. Нам нужно повзрослеть. Пока украинцы не станут взрослыми в своем большинстве, мы не состоимся как нация. За последние 30 лет украинской независимости мы, к сожалению, как нация не состоялись. Все у нас впереди», - подчеркнул философ.

Как отметил эксперт, когда украинцы перестанут мечтать, а именно поставят перед собой план, как достичь этой мечты, тогда, по его словам, мы как нация начнем взрослеть и поймем свое призвание.

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