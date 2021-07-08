Философ, публицист и телеведущий Святослав Вышинский в программе Алексея Толкачева «БДСМ» рассказал об особенностях интеграции в Европу. По его словам, чтобы нас приняли в ЕС, нам надо понять, что мы можем дать им взамен

«Очень важный вопрос – «Ничего не дать Европе». Для чего мы идем в Европу? Если провести глубинное интервью с простыми людьми на улице, то рано или поздно мы докопаемся, что их желание евроинтеграции: высокий уровень жизни, высокие зарплаты, чистые улицы и хороший общественный транспорт», - отметил Вышинский.

По словам эксперта, если спросить людей, готовы ли они платить большие налоги или больше работать, то ответ будет – не готовы. Как отметил философ, люди, когда думают об интеграции в Европу, на самом деле ввиду имеют только пользу для себя.

«Мы хотим что-то от Европы взять, но когда мы спросим – а что мы хотим Европе дать? Европа нуждается в сильных вложениях», - подчеркнул Вышинский.

По его словам, если мы не определимся, что мы можем дать Европе, то мы не сможем дать себе ответ на вопрос – зачем нам туда двигаться?

Напомним, для Politeka Толкачев рассказал, как англичане манипулировали русским императором.

Ранее Politeka публиковала слова Друзенко, что вышиванка не делает патриотом, а принятие Конституции не делает демократию конституционной.