В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк экономический эксперт Олег Пендзин рассказал о добровольном предоставлении нулевой декларации гражданами Украины

«Закон о налоговой амнистии позволяет добровольно легализовать средства, которые у вас есть и в соответствии с которыми у вас нет четкого объяснения их происхождения. Если вы хотите легализовать наличные или любое имущество, вы сами декларируете его и платите 5% налог, это касается того имущества, которое находится в Украине. Если это имущество за рубежом, то вы платите 10%», - рассказал он.

Пендзин сообщил, что это важно, потому что в Европе участились случаи, когда к гражданам Украины владельцев имущества начали приходить налоговики и просили предоставить документ о происхождении денег, за которые было приобретено имущество в их стране. А чтобы положить деньги на счет в банк в Европе, по его словам, надо иметь обязательно въездную декларацию или объяснить происхождение этих денег и уплату с них налогов.

«То есть на сегодняшний день Европа значительно жестче реагирует на все те вещи, чем Украина. Это мы говорим о первом шаге. Нулевая декларация является добровольной и дает возможность каждому гражданину ее подать, кроме очень небольших ограничений, а именно: по поводу имущества находящегося под уголовным расследованием и имущества публичных лиц, которые занимали соответствующие должности с 2010 года - они не могут принять участие в амнистии», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что налоговая амнистия не будет пользоваться популярностью среди граждан.

Также ранее Макаренко рассказывал, что если амнистия в Украине «отбелит» около миллиарда долларов, её можно будет считать более-менее успешной.