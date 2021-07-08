В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог и директор Украинского института политики Руслан Бортник объяснил, чем обернется закон о коренных народах для украинцев

Как объясняет эксперт, реакция Путина и актуализация темы коренных народов объясняется тем, что Россия считает новый закон Украины ошибкой, а ошибку всегда можно использовать против своего противника.

Бортник отмечает, что и украинское общество, и международное сообщество, и Венецианская комиссия не одобряют закон о коренных народах. «Налицо дискриминация национальных меньшинств, например, цыган и гагаузов», - подчеркивает он. Политолог отмечает, что Россия в этом контексте сразу подняла вопрос о российском народе.

Также он размышляет над выбором коренных народов - крымские татары, крымчаки и караимы - и делает такой вывод: «Все три народа, которые были признаны коренными – крымские, Россия воспринимает это как попытку актуализировать тему Крыма». Тем не менее, Бортник отмечает, что закон не может вступить в действие, поскольку Крым находится вне контроля Украины и жизнь этих народов никак не изменится.

Попутно эксперт объясняет, что вообще предусматривает новый закон: финансирование представительных органов этих народов, предоставление им школ и СМИ с родным языком. Он считает, что закон приняли не столько для самих народов, сколько для их элит. «Для элит этих народов он работает замечательно – они получают строку в государственном бюджете», - подчеркивает Бортник и добавляет, что это сделает их лояльными к власти.

Как сообщала Politeka, Чорновил рассказал, почему считает законопроект о коренных народах декларативным.

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