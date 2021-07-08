Насколько возможна полномасштабная украинско-российская война? На этот вопрос ответил российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

Как говорит политик, война стала самым большим страхом россиян среди всех - и это не просто его слова, а результаты исследования независимого социологического центра, проведенного во время эскалации на украинских границах. Итак, о возможности полномасштабной украинско-российской войны Гудков говорит так: «Я не верю в такой сценарий».

За его словами, исследование показало, что население РФ не поддерживает войну, а потому военная авантюра Путина не добавит ему рейтингов, а, наоборот, заберет.

По мнению Гудкова, Россия в принципе не готова начинать полномасштабные боевые действия, тем не менее, эскалации это не касается. Он отмечает, что Путину принципиально важно не допустить успеха Украины. «Как только россияне увидят, что европейский выбор Украины выгоден гражданам, они увидят хороший пример для себя, то Путина на следующий же день не станет», - рассуждает политик.

Итак, он делает вывод, что беспорядки на Донбассе - это попытка не пустить Украину в ЕС и НАТО. «Поэтому он создает проблемы для Украины, но в перспективу какой-то большой войны я не верю», - утверждает Гудков.

Политик отмечает, что территориальные проблемы, которые Путин создал Украине, действительно мешают ей вступить в НАТО, ведь с такой внутренней ситуацией страну в Альянс не возьмут. С другой стороны, он подчеркивает, что и Донбасс с учетом отсутствия выгоды никто никуда присоединять не будет. «В России сейчас, итак, большие проблемы в экономике, поэтому с точки зрения финансов Донбасс ему абсолютно не нужен», - объясняет Гудков.

Как сообщала Politeka, Гудков рассказал, возможен ли Майдан в Москве.

Также Politeka писала о том, что Гудков уверен в отсутствии существенных договоренностей между Байденом и Путиным.