В программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт экономических наук Андрей Длигач поразмыслил о том, выживет ли Украина, если МВФ перестанет давать ей кредиты.

Гость программы объясняет, что МВФ не просто дает Украине финансирование, его кредиты направлены на разрушение старых отношений, на ослабление влияния олигархии, на то, чтобы государство перестало быть таким патерналистским и чтобы каждый его гражданин имел все условия для развития. «Договоренности Украины с МВФ являются антиолигархическими», - заключает Длигач.

В целом он отмечает, что государственный бюджет Украины действительно наполняется и она может отказаться от помощи МВФ. С другой стороны, говорит эксперт, придется залезть в еще большие долги, а это противоречит интересам государства.

Тем не менее, Длигач не отрицает того, что успешная страна может с легкостью обойтись без кредитов МВФ и даже стать его донором. Это, подчеркивает он, путь большинства развитых мировых держав. Эксперт объясняет, как это работает: развитым государствам выгодно, чтобы остальной мир развивалась без всяких перепадов и кризисов, а потому предоставляют свою помощь.

Но в Украине, говорит гость программы, ситуация иная. «Страна, которая стремится стать успешной, также может обойтись без кредитов МВФ, если уровень доверия к этой стране настолько высокий от других кредиторов, они готовы давать ей деньги под 1%, 2% или 3% и такие деньги есть в мире», - рассуждает он. Тем не менее, Длигач объясняет, что пока деньги на свободном рынке для Украины стоят дороже, чем для большинства государств Африки.

«Сотрудничество с МВФ и получение дешевых кредитов являются критически важными для Украины», - заключает Длигач.

Как сообщала Politeka, Длигач рассказал о проблемах Украины с привлечением денег для уплаты внешнего долга.

Также Politeka писала о том, что власть пока пытается обойтись без помощи МВФ и очередного транша.