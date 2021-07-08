В зоне безусловного отселения, которая охватывает часть Житомирской области, запрещено земледелие и сельскохозяйственные работы. Однако Госэкоинспекция обнаружила, что около 300 гектаров земель в пределах Гладковицкой и Народицкой ТГ засажены подсолнечниками.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый, пишет «Знай» со сслыкой на сайт ведомства.

«Сейчас специалисты инспекции Полесского округа и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения отобрали пробы почв с помощью специального бурового устройства. Они будут направлены в лабораторию Института охраны почв, в котором проведут исследование уровня стронция и цезия в пробах. А руководство территориальных общин, которое, несмотря на законодательный запрет, передает участки в зоне безусловного отселения в аренду, будет привлечено к ответственности», - рассказал Андрей Малеванный.

В то же время он отметил, что согласно заключению Института охраны почв Украины, полученным ГЭИ, часть территорий Гладковицької и Народицкой ТГ возможно использовать для выращивания сельскохозяйственной продукции, однако только для кормовых целей. Кроме того, еще в 2012 году по данным Национальной комиссии по радиационной защите Украины 555 из 700 населенных пунктов могли быть выведены из зон радиоактивного загрязнения.

"Для населения Гладковицкой и народнической терград этот вопрос остро стоит уже на протяжении многих лет. Ведь земля - один из важных источников наполнения бюджета для развития инфраструктуры населенных пунктов.

Чтобы обеспечить возвращение выведенных из оборота сельхоз земель, необходимо комплексное исследование почв в зоне безусловного отселения на уровне государства. В частности, подобная практика проводилась в Республике Беларусь, где еще в 2016 году более 100 населенных пунктов выведено из числа загрязненных радиацией земель», - добавил Андрей Малеванный.