Главными особенностями православного брака являются взаимная любовь, добровольное самопожертвование друг для друга и отсутствие эгоизма.

Как пишет "Знай" об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua об этом сказал руководитель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи митрополит Пантелеимон.

«Христианский брак не может быть, главным образом, без цели его существования. А именно: создание домашней церкви, в которой будет жить любовь к Богу, ближнему и любовь между собой. В такой семье должна правильно быть установлена иерархия, где во главе стоит Христос, далее - муж, жена и дети», - пояснил митрополит Пантелеимон.

Владыка подчеркнул, что для христиан брак не просто «юридический договор, средство продолжения рода и удовлетворения временных природных потребностей, но, по слову святителя Иоанна Златоуста, «таинством любви», вечное единение супругов друг с другом во Христе».

«Молодой человек или девушка должны с умом и рассудительностью подходить к выбору будущего избранника или избранницы, обращая внимание на духовную сторону человека и его воспитания. После женитьбы они должны всеми силами стараться в чистоте и святости хранить этот священный союз, пресекая свою гордость. Разрушают семейные отношения: прелюбодеяние, эгоизм и желание доказать собственное первенство», - отметил глава семейного отдела УПЦ.

Владыка привел пример святых Петра и Февронии, жизнь которых более восьми веков служит примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу.

"Одинаковых семей не бывает. Создавая свою семью, мы можем лишь ставить себе в пример высокие добродетели этих святых людей, стараясь во всем угождать Богу. В идеале создавать семью лучше еще до женитьбы, делая свой выбор с благоразумием и мудростью. Живя в браке, нужно отсекать от себя гордость и самолюбие, и всегда быть взаимной опорой. В день памяти святых благоверных Петра и Февронии я желаю каждому последовать примеру этой удивительной семьи, мира и согласия в каждый дом. Поддерживайте друг друга, ведь трудности в семье делятся пополам, а радости умножаются вдвое», - пожелал митрополит Пантелеимон.