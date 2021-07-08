Актриса, телеведущая, блогер Снежана Егорова в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказала, почему перестала появляться на телевидении.

«Во-первых, я какое-то количество лет тому назад – лет 5 или 6 назад – решила перейти в разряд экспертов больше, чем телеведущих. По многим причинам… Потому что в какой-то момент, много лет назад, я для себя приняла принципиальное профессиональное решение, что я не буду участвовать в проектах телевизионных, которые сеют ложные ценности, которые заводят людей в тупик. И, к сожалению, на протяжении последних 30 лет я так или иначе наблюдала, как наше украинское телевидение постепенно падало на дно мироздания и превращалось в общем-то либо в пропагандистский проект, либо в какую-то чернуху, либо это ж совсем были танцы с бубном», - говорит Егорова.

Она отметила, что не находила для себя проектов, которые бы соответствовали ее потребностям, профессиональному уровню и финансовым запросам.

«У меня всегда были хорошие гонорары. И в общем-то я участвовала в больших проектах, которые были этапными в становлении украинского телевидения. Потом это постепенно начало сходить на дно, и я решила, что в принципе слишком дорого, наверное, мне размениваться на какие-то второсортные проекты», - сказала блогер.

Егорова признается, что начала больше заниматься общественной деятельностью после Майдана и некоторых серьезных изменений в ее жизни.

«У меня есть общественная организация, я занималась правозащитными моментами, что касаются женщин и детей, потом изменениями в законодательство в сфере семейного права… И в общем как-то моя жизнь вообще потекла в совершенно другое русло. И таких проектов, которые могли бы объединить это все в едином порыве, не было на украинском телевидении», - подчеркнула она.

Поэтому телеведущая решила делать авторские проекты, которые посвящены сфере культуры и человеческой жизнедеятельности, и развивать это направление на YouTube и других открытых платформах. По мнению Егоровой, ее проекты формируют общество и его сознание, и именно таких форматов зрителям сегодня не хватает.

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