В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политолог Руслан Бортник коснулся темы стратегического партнерства и рассказал, какая ситуация с этим в Украине.

Бортник объясняет, что Украина постоянно ищет себе стратегических партнеров, чтобы что-то попросить. «У нас настолько девальвировало это определение сегодня, что у нас стратегическим партнером называют каждого, кто где-то ситуативно нужен», - говорит он. По словам эксперта, стратегическое партнерство с Украиной превратилось на использование, просьбы и налаживание личных контактов между элитами.

Итак, политолог отмечает, что стратегическими партнерами Украина считает сегодня едва ли не всех: от США до Мальты. «У нас уже этих стратегических партнеров, наверное, штук 50 насобиралось за последние 30 лет», - сообщает он. Зато Бортник утверждает, что такие отношения можно построить с 2-3 странами максимум.

Также он отмечает, что власть постоянно признает кого-то стратегическим партнером из-за своего непрофессионализма. «Смешно становится действительно, такими словами нельзя разбрасываться», - говорит Бортник.

Попутно он комментирует британско-украинские отношения. По словам эксперта, сейчас позиции Соединенных Штатов здесь слабеют, но важным партнером Украины становится Великобритания. Она, говорит политолог, замещает собой США в военной и политической сферах. «Но чтобы это сотрудничество превратилось в стратегическое партнерство, нужно, чтоб прошло много времени», - предупреждает Бортник.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что между РФ и Украиной отсутствует какой-либо уровень доверия.

Также Politeka писала о том, что Бортник назвал тезисы о внешнем управлении Украиной российской пропагандой.



