В новом блоге « in kyiv » транспортный аналитик Александр Рак рассказал блогеру Екатерине Павловой о проекте продолжения скоростного трамвая до метро Дворец Спорта в Киеве.

«У нас есть группа активистов из трех человек, которые имеют опыт в общественной деятельности и занимаются этим проектом, они имеют контакты с депутатами и чиновниками КГГА. И фактически мы с начала года сделали так, чтобы этот проект двигался. В конце прошлого года Министерство финансов должно было согласовывать кредит на продолжение скоростного трамвая до Дворца Спорта, но оно написало отрицательный отзыв и не согласовало этот кредит», - рассказал он.

Рак сказал, что после этого их группа активистов вышла в публичную плоскость с помощью депутатов и на следующий день после огласки состоялась встреча КГГА и Министерства финансов, они согласились делать этот проект. Сейчас в Киевсовете рассматривается вопрос, подтвердил он, о начале переговоров с Всемирным банком по финансированию.

«То есть мы прошли все этапы от политических обещаний до начала реализации проекта продолжения скоростного трамвая, мы сделали так, чтобы в бюджете появились деньги для технико-экономического обоснования этого проекта за городские средства. Был объявлен тендер и уже подписан договор, а сегодня голосуется решения Киевсовета. После этого должны пройти определенные процедуры и будет подписано соглашение между городом, Министерством финансов и Всемирным банком», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Лепявко, что при развитой велоинфраструктуре горожане выигрывают время.