Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал, зачем ставить масштабные цели. По его словам, если цель трудно постигается и на её достижение надо много сил, времени и старания, то это закаляет человека.

«Люди, которые ставят маленькую цель, они достигают её и дофамин прекращает вырабатываться. Большая длинная цель даёт вам постоянный приток дофамина. Цель должна быть масштабная, ведь тогда дофамин помогает вам справляться ежедневно», - отметил Балашов.

Эксперт привел в пример похудение: если человек весит 120 кг и поставил цель похудеть до 100 кг, то он доходит до 100 кг и потом начинает снова набирать вес, потому что в его представлении цель достигнута, и больше можно ничего не делать.

«А вот дойди до 75 кг. Ты ставишь цель, в которую ты сам не веришь до конца. Мне, допустим, надо дойти до 75 кг, но я до конца не верю, и это меня держит на 80 кг, но цель у меня остается та же», - подчеркнул Балашов.

Как отметил эксперт, если цель действительно труднодостижимая, то человек ежедневно держит себя в режиме, чтобы как-то двигаться к этой цели, что организовывает человека, а организация очень важна в достижении успеха.

Как сообщала Politeka, Балашов объяснил, для чего политикам суды и шум вокруг них .