Политолог Руслан Бизяев в эфире программы «Прогноз» с Викторией Панченко рассказал о том, что Украина находится на пороге энергетического коллапса.

«На электричество цены будут только расти, потому что у нас начинаются процессы, о которых почему-то мало говорят в публичной плоскости, в Украине начинают банкротится ТЭС. То есть фактически Украина находится в нескольких шагах от энергетического коллапса. С одной стороны, у нас с атомной энергетикой не понятно, что происходит, а с другой стороны, начинается медленный процесс банкротства ТЭС», - подчеркнул он.

Бизяев сообщил, что скорее всего мы будем говорить не о том, насколько вырастет цена на электроэнергию, а как мы войдем в следующий отопительный сезон, ведь у нас в энергетическом балансе ТЭС и АЭС занимают значительную долю, вот об этом надо говорить, а потом уже о росте цен.

«Что же касается Европы, то, насколько я понимаю, по последним официальным заявлениям и действиям, Европа продолжает путь к своей зеленой энергетике. Но до 2050 года пока будут работать атомные электростанции, по крайней мере во Франции, я бы не списывал полностью традиционные формы энергоносителей», - резюмировал он.

Как сообщала Politekа падение цен ниже себестоимости: две ТЭЦ и Славянская ТЭС остановили производство электроэнергии.