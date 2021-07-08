Вслед за принятием скандального закона №5600 о существенном увеличении налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и владельцев паев, Офис Президента взял курс на откровенный грабеж населения и крупного бизнеса.

К такому выводу пришел экономический эксперт, бывший вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко, информируют «Украинские новости».

«С начала июля украинская власть, с благословения Офиса Президента, трижды ударила свой народ обухом по голове. 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект №5600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны», - свидетельствует эксперт.

Этим документом власть обязывает владельцев паев, площадью свыше 0,5 га, платить налог с арендных платежей, за счет которых селяне хоть как-то умудряются выживать. Более того власть вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га. И еще одним законодательным пунктом производители мяса птицы и яиц лишаются единого налога, что приведет к массовому банкротству небольших ферм и птицефабрик.

Розенко отметил также, что 6 июля вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам. Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий, а банки - автоматически списывать долги. Если средств на счетах окажется недостаточно суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей – квартиры, машины и так далее.

«Наконец, «вишенкой на торте» беспрецедентных, более чем сомнительных в правовом поле фискальных действий власти стал недавний инцидент с компанией «Новая Почта» - крупнейшим стратегическим почтовым оператором Украины. Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения №49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству «Новой почты», как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц. Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины», - свидетельствует Павел Розенко.

Ничем хорошим для населения, экономики и самой украинской власти, новая фискальная политика «Слуги народа» не закончится, полагает эксперт. «Новая почта», по его мнению, будет оспаривать столь одиозное решение в судах вплоть до международных инстанций. Однако сигнал, посылаемый Банковой, более чем тревожный.

«При Зеленском Украина начала откровенно трещать по швам – факт очевидный. И сшивать эти швы белыми нитками становится все сложнее», - резюмирует Розенко.