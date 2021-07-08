С 5 июля Госэкоинспекция начала проверку крупнейшего загрязнителя воздуха в Киевской области - Трипольской ТЭС, которая осуществляет поставку электроэнергии на Черкасщине, Житомирщине и Киевщине.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

Он рассказал, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятия составляют 82,8% всех выбросов промышленности Киевской области. В результате работы ТЭС в воздух попадает около 37 наименований загрязняющих веществ.

"В 2020 году Госэкоинспекция получила 2 недопуска на проверку электростанции. А уже в 2021 году проведено 2 внеплановых мероприятия контроля. Во время последней проверки, которая завершилась 25 июня, выявлены нарушения условий разрешения на выбросы загрязняющих веществ», - отметил Андрей Малеванный.

Сейчас во время плановой проверки Госэкоинспекция контролирует соблюдение природоохранного законодательства на всех мощностях предприятия и во всех сферах хозяйственной деятельности – от эксплуатации водохозяйственных сооружений к обращению с отходами. Проверка продлится до 16 июля.