Судебные процессы политиков создают вокруг них настоящий шум. Подробнее об этом рассказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем».

Как объясняет предприниматель, для политика суд - это возможность сказать свое слово и оно обязательно будет услышано.

«Когда его судят, он имеет возможность в суде сказать слово, которое услышат люди, потому что люди следят за процессами, особенно уголовными», - рассуждает он.

Кроме того Балашов обратился к особе Порошенко, который является членом комиссии ТСК и подает склоки о государственной измене.

«Он не хочет ходить на комиссию, а он хочет другое – шумиху вокруг этого», - подчеркивает предприниматель.

Он утверждает, что Порошенко, будучи лидером, при деньгам и со своими СМИ, сейчас, по сути, пропадает.

В целом Балашов делает вывод, что политики всегда хотят поднять шумиху вокруг своей личности, ведь это возможность выйти к народу, сказать ему что-то и быть услышанным.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал о вреде налогов.

Также Politeka писала о том, что Балашов обосновал необходимость легализации оружия: это просто защита.



