В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» украинский политик, заместитель главы Секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский объяснил, насколько похож украинский на языки соседних государств. По его словам, отличие с белорусским составляет 16%, с польским - 30%, а с русским - 36%.

Гость программы подчеркивает, что украинская диаспора не понимает русского языка, ведь нигде не слышит его. «Если бы мы не имели в информационном пространстве русского языка, мы бы его не понимали», - объясняет он.

По словам Кошулинского, польский язык гораздо ближе диаспоре, зато белорусский - отнюдь. Он добавляет, что, например, американская диаспора даже с украинского языка не понимает половину слов.

Попутно политик касается вопроса этничности. В частности, в пример он приводит Шевелева и Агатангела Крымского, которые не были этническими украинцами, но которые внесли свой вклад в развитие украинского языка. «Есть люди, которые этнически не украинцы, но которые отдают свою жизнь, свое творчество и свое умение для того, чтобы максимально определиться, живя на этой земле, почитая тех людей, уважая тех людей», - констатирует он.

Кошулинский отмечает, что любовь к народу - это не так просто, а поэтому он и не требует этого. «Но я требую хотя бы уважения. Уважения к земле, где ты живешь, к людям, среди которых ты живешь», - говорит эксперт.

По его мнению, каждый этнический украинец должен уважать своих предков: их жизнь была постоянно под угрозой из-за самой только их этничность, их убивали и морили голодом.

Как сообщала Politeka, Кебуладзе рассказал о принципиальности языкового вопроса.

Также Politeka писала о том, что между Марченко и Атаманюком возник конфликт на языковой почве.



