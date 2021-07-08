Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал, как можно было предотвратить войну. По его словам, если бы через Украину шёл транзит газа в Европу – никакой войны бы не было, а Северный поток-2 был бы бессмысленным.
«Эти 30 лет, по вине всех президентов, начиная от первого, сделали нас страной нереализованных возможностей, к сожалению. Те исходные данные, что у нас были, и что мы получили по факту, что у нас ВВП на уровне Молдавии на душу населения. Говорили за Северный поток-2, но надо не забывать, что ещё построили Турецкий поток», - отметил Атаманюк.
По словам эксперта, Северный поток-2 обошёлся в 11 млрд долларов, а Турецкий – в 7 млрд долларов. Как отметил экономист, если бы у Украины политика исходила из прагматических экономических отношений, то тогда мы бы могли сделать эти потоки бессмысленными, а войну предотвратить.
«Мы могли бы эти 20 млрд получить от России для Украины. Россия как соучредитель этого консорциума была бы заинтересована в увеличении количества транзита, а с другой стороны и Европа была бы заинтересована», - подчеркнул Атаманюк.
По мнению эксперта, в таком случае мы бы были субъектны и без войны, потому что по территории Украины тогда бы проходила главная транзитная система для Европы, от которой зависела бы энергетическая безопасность стран Европейского союза.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что может остановить рост тарифов.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Не надо говорить, что это ещё не факт и это еще как план «Б».