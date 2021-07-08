Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал, как можно было предотвратить войну. По его словам, если бы через Украину шёл транзит газа в Европу – никакой войны бы не было, а Северный поток-2 был бы бессмысленным.

«Эти 30 лет, по вине всех президентов, начиная от первого, сделали нас страной нереализованных возможностей, к сожалению. Те исходные данные, что у нас были, и что мы получили по факту, что у нас ВВП на уровне Молдавии на душу населения. Говорили за Северный поток-2, но надо не забывать, что ещё построили Турецкий поток», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, Северный поток-2 обошёлся в 11 млрд долларов, а Турецкий – в 7 млрд долларов. Как отметил экономист, если бы у Украины политика исходила из прагматических экономических отношений, то тогда мы бы могли сделать эти потоки бессмысленными, а войну предотвратить.

«Мы могли бы эти 20 млрд получить от России для Украины. Россия как соучредитель этого консорциума была бы заинтересована в увеличении количества транзита, а с другой стороны и Европа была бы заинтересована», - подчеркнул Атаманюк.

По мнению эксперта, в таком случае мы бы были субъектны и без войны, потому что по территории Украины тогда бы проходила главная транзитная система для Европы, от которой зависела бы энергетическая безопасность стран Европейского союза.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что может остановить рост тарифов.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Не надо говорить, что это ещё не факт и это еще как план «Б».



