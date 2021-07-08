Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле» рассказал про возможность Майдана в Москве.

«Для того, чтобы поменялся политический режим в России, важно, чтобы был раскол элит, потому что в Украине на самом деле есть четыре электоральных кластера, есть сильные самостоятельные города и элита здесь не однородна. Поэтому выход людей на улицу дает результат. В Беларуси, где нет раскола элит, на улицу выходило очень много людей, а Лукашенко до сих пор сидит у власти», - рассказал он.

Гудков сказал, что поэтому, для того чтобы поменялся режим в России, нужно, чтобы с одной стороны было движение снизу и оно возможно, потому что уже семь лет снижается уровень жизни и должен возникнуть социальный протест. По его словам, с другой стороны, элиты должны захотеть поменять Путина, потому что нет никакого смысла в узурпации власти Путиным.

«Путин не проводит реформы, он ссорится со всем миром, он постоянно создает репрессии и делает шаги, которые уничтожают экономику. И это понятно всем уже, более того Путин построил страну, где нет никаких правил и уголовное дело могут возбудить против любого. Нет судов, институтов, нет издержек, противовесов и в этих условиях элиты уже чувствуют себя не безопасно, потому что завтра придут за тобой», - подчеркнул он.

Гудков уверен, что в российских элитах настроение очень тревожное, потому что все ждут звонка в дверь утром и не от молочника. Поэтому элиты боятся уже, но пока боятся Путина больше, чем каких-то последствий для себя, считает он.

«Рейтинг Путина падает и это приобрело необратимый характер, и через какое-то время, когда его рейтинг сильно снизится и начнутся протесты, тогда раскол элит и произойдет», - резюмировал он.

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