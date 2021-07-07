Украинский политик, заместитель главы Секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» высказал мнение относительно национального вопроса в спорте. «Очень бы хотелось, чтобы украинский спорт был украинским спортом. Чтобы все знали, что это украинская сборная», - утверждает он

Политик говорит: «Львовские «Карпаты» (я львовянин), 1969 год, команда первой лиги советского футбола выигрывает кубок Союза. Все львовяне, которые говорили на украинском языке, на зубах, выиграли кубок Советского Союза! Вот я даю ответ, что такое, когда люди объединены единой целью. Да, ты можешь быть специалистом, ты можешь быть невероятным специалистом. А что Украине с этого?».

Он рассуждает, что национальная принадлежность человека намного более важным фактором, чем его талант или профессия.

«Не благодарят гения за его гениальность. Это не его заслуга, это Божий дар. Гению спасибо за то, что он это не спрятал, а не пропил, а не промахал, а передал это людям. Отдал людям то, что ему Господь подарил. Все в жизни пройдет, а ты останешься представителем той нации. Ты останешься сыном своих родителей и тех, кто тебя сделал», - говорит Кошулинский.

«Почему проблема у белорусов? Потому что у них сейчас нет стержня, который называется Шевченко. Их поэт Янка Купала писал: «Великий Тарас, будь и нам же родным отцом!». У них нет этой фигуры, им нет вокруг чего объединиться, у них нет силы, ориентира, насколько надо быть сильным собой, чтобы не поддаться внешнему фактору, чтобы не стать приспособленцем. Потому что ты можешь быть невероятным специалистом, тебя заберут любые клубы, команды, любые сборные. Но ты останешься собой?», - спрашивает он.

Напомним, На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк.

Как передает Politeka.net, Жена Андрея Шевченко сделала неожиданное признание после 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией.

https://youtu.be/WPWiRkhgMlA