Понадобится ли в обществе будущего штамп в паспорте о браке? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает футуролог Алексей Толкачев

«И в будущем останется категория людей, для которых будет важен штамп в паспорте. Для кого-то это будет данью традиции, а для кого-то символом стабильности. Кто-то хочет свободы и непредсказуемого будущего, у них есть азарт жизни. Но есть такие, которым нужен предопределённый завтрашний день. Штамп в паспорте даёт определённый социальный статус, который, безусловно, будет востребован. Более, чем он, будет востребовано обручальное кольцо – даже без брака и без штампа. Это кольцо снимает очень много вопросов о социальном статусе. Но нам ещё предстоит пережить смену формата семьи. Возможны и ЛГБТ-семьи, и такие, где партнёров не двое, а трое или четверо. Сейчас появилось целое новое направление – полиаморные отношения», - рассказывает футуролог.

Его радует, что в таких отношениях нет места для лжи.

«Будет выход за рамки устоявшихся семейных правил и традиций. Возможны семейные отношения и с секс-куклами, и с суррогатом искусственного интеллекта. Со времён появления «аськи» многие возмещают пустоту виртуальными романами, без реальных встреч. Многие будут отдавать предпочтение компьютеру, искусственному интеллекту», - считает Алексей Толкачёв.

Как сообщает Politeka, он высказал мнение по поводу того, в каком возрасте лучше всего становиться родителями.

Также Politeka сообщила, что Толкачёв предположил снижение уровня домашнего насилия в будущем.