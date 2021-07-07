В программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев объяснил, как сейчас складываются украинско-британские отношения и как Британия пыталась утвердиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этом контексте политолог напоминает об информации о готовности британцев дать кредит для покупки двух их новейших эсминцев, что, по его мнению, означает много. Итак, Бизяев констатирует, что влияние Великобритании на Украину сегодня довольно большое.

«Мы об этом говорим последний год, просто всем казалось, что геополитическая мощь США в Украине настолько незыблема, что ее не возможно подвинуть», - рассуждает он. В то же время, отмечает эксперт, Британия не остается равнодушной и к украинско-китайским отношениям. В этом контексте он напоминает об истории с заводом «Мотор Сич».

Бизяев объясняет, что утверждение Британии в Азиатско-Тихоокеанском регионе предусматривает уничтожение Китая, уменьшение его влияния, в том числе и блокирование его сотрудничества с Украиной. «То время и те усилия, которые прикладывают британцы, я бы не оценивал их как абсолютно бесперспективные», - рассуждает он.

А между тем, отмечает политолог, укрепляются союзнические отношения Турции с Британией. В общем Бизяев делает такой вывод: «У украинской власти появилось здесь поле для маневров между Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном».

Как сообщала Politeka, Бодров высказался об инциденте с британским кораблем в Черном море.

Также Politeka писала о том, понимала ли Британия последствия вхождения эсминца в Черное море.