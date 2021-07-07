Украинский политик, заместитель главы Секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал о том, можно ли было избежать вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма, а также о силе московской пропаганды.

«Эту историю мне рассказала сотрудница городского совета в Попасной. Она оставила свою маму, важную даму, и уехала на несколько дней за пределы Попасной. У нее работало радио. А в то время только ФМ можно было услышать, оно называлось «Казачье», их, сепарское. Говорит, через неделю я приехала, и мать мне говорит, что украинцы бомбят нашу территорию. «Я бегом все повыключала, телевизор и радио повыключала». То есть настолько все влияет, пропаганда промывает мозги», - рассказывает он.

Политик напомнил принципы: «Там, где есть украинский язык, там, где есть украинская церковь, там, где есть украинская школа – там нет войны. Там, где этого нет – там есть война. То есть борьба за сознание, борьба за головы, за мысли – это базовая борьба. Не надо танками заходить. Нет на Донбассе, нет в Крыму, вытеснили полностью украинскую составляющую – все. Затем захватывай, бери», - отмечает политик.

Он вновь возвращается к основополагающим моментам.

«Если у нас государство унитарное, то какие могут быть автономии? Бомба была заложена изначально, беловежская, в то, что рано или поздно они будут отсекать. Прошло почти тридцать лет, и этот заложенный механизм сработал», - говорит Кошулинский.

Напомним, Уголовным делом против Ляшко власть пытается запугать несогласных, - Кошулинский.

Ранее Politeka сообщала о том, что Руслан Кошулинский рассказал о войне артиллерий и сепаратистской церкви (видео).