Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, какими должны быть партнерские отношения.

“Партнерские взаимоотношения — это когда в отношения вступают люди зрелые, сознательные и самодостаточные. То есть, если девушка прекрасно понимает, что мне классно и без парня жить, я сама себя обеспечиваю, квартиру себе купила, машину себе купила, но с ним интереснее. Ходить кино смотреть, поделиться впечатлениями, путешествовать. Вот, интереснее. То же самое и с мужским полом. Когда женщина нужна не как определенный атрибут успешности, не как определенная собственность, которую не выпускать даже за дверь и ревновать ко всем подряд. Многие мужчины в этом самоутверждаются”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что партнерские отношения мужчина заводит потому, что понимает, что ему хоть самому и хорошо, но с этим человеком есть резонанс душ.

“Если девушке нужен мужчина для того, чтобы решать ее проблемы, чтобы быть у него за спиной, чтобы найти себе такого телохранителя… Вот, когда девочки и женщины хотят найти себе мужчину, который полностью их обеспечит — это потребительский запрос в отношениях. Возникает действительно вопрос — а ты что ему взамен? Потому что очень часто это не партнерство, это взаимозависимые отношения. Один из партнеров не развивается. Он просто паразитирует на втором партнере”, - добавил Толкачев.

По его словам, у мужчин тоже бывает ситуация, когда они находят себе женщину и отыгрывают роль ребенка у мамочки, что тоже является незрелыми отношениями.

Как сообщала Politeka, Толкачев отметил, что домашнего насилия в будущем должно стать меньше, поскольку его появление связано с психологической уязвимостью и комплексами.

Также Politeka сообщала, что футуролог рассказал, что занятие любовью происходит в результате глубокой психоэмоциональной привязанности.



