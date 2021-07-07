Каких последствий стоит ждать украинцам от принятия закона об олигархах?Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический деятель Тарас Чорновил.
«По закону, один из признаков олигарха – занятие политической деятельностью. Но для этого нужно занимать определённые государственные должности. Кроме того, в законе идёт речь о финансировании публичных акций. Но вы когда-нибудь видели, чтобы олигархи напрямую финансировали митинги и демонстрации? Нет, их всегда финансируют какие-то компании. Используется чёрный нал, который невозможно отследить», - говорит гость программы.
Он также коснулся вопроса о санкциях, которым должны подвергнуться олигархи.
«У олигархов не отберут ни бизнес, ни СМИ – уже пояснили, что такие санкции были б антиконституционными. Просто олигарх лишается права финансировать политические партии. Но назовите мне хоть одного крупного бизнесмена, который бы из собственного кармана оплачивал свою избирательную кампанию», - замечает Тарас Чорновил.
Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал захват белорусского оппозиционера Романа Протасевича диктаторским режимом Лукашенко.
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Также для Politeka Чорновил отметил, что Владимир Путин стремится к воссозданию двухполюсного мира.