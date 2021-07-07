Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, будет ли политика влиять на семьи в будущем.

«Конечно, будет. Будет влиять так же, как и религиозные убеждения. Поскольку семьи все-таки должны строиться не просто на какой-то сиюминутной влюбленности или сексуальном влечении. Они должны строиться еще на общности интересов. Вот если в этой общности интересов будет вбит кол политикой или отношением к гей-параду, или пониманием, является ли Россия агрессором… То, конечно, будут ссоры», - говорит эксперт.

По его словам, многие воспринимают семью как начальную ячейку общества, в которой люди решают бытовые сложности и трудности.

«Есть даже такое выражение «тянут лямку жизни». К сожалению, у очень многих такое отношение. При всем этом якобы «тянуть лямку» вместе легче. Чтобы эта «лямка» была масштабнее, еще нарожают кучу детей, которых надо кормить и воспитывать. Но надо же чем-то партнера удержать. Куда же он сейчас уйдет, если дети, ответственность и все тому подобное?», - сказал Толкачев.

Он отметил, что после того, как у пары проходит влюбленность и первичная страсть, на которой и начала строиться семья, то вдруг оказывается, что партнеры действительно просто «тянут лямку жизни» и в этом нет никакой радости.

«То есть нет совместных каких-то эмоций, проживаний… И действительно стоит большой вопрос – сохранялась ли бы большая часть семей и браков, если бы брак надо было каждый год подтверждать, как подписку на сервис в интернете? На самом деле это хорошая была бы идея… Дело в том, что многие боятся расторгнуть брак и изменить семейное положение, потому что уже есть устоявшиеся системы отношений, есть привычка, есть определенный быт… Таким образом, сейчас семья – это больше какой-то рудимент прошлого, это пережиток, в котором люди совместно выживают, но счастья в этом очень мало», - подчеркнул футуролог.

Толкачев утверждает, что очень малое количество семей умудряется построить отношения на взаимоуважении, любви и нежности.

Как сообщала Politeka, Толкачев заявил, что домашнего насилия в будущем должно стать меньше, поскольку его появление связано с психологической уязвимостью и комплексами.

Также Politeka писала, что Толкачев советует начинать говорить с детьми о принятии своего тела с 6-7 лет.