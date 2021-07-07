В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» директор Национального института стратегических исследований, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что специалисты должны дискутировать о развитии оборонных и военных возможностей государства, и рассказал о своей идее по этому поводу.

Гость программы объясняет, что согласно стратегии национальной безопасности Украины главной задачей ВСУ является улучшение оборонных возможностей государства. «Чтобы мы могли нанести неприемлемых для противника потерь на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве», - подчеркивает он. Тем не менее, говорит Литвиненко, на это Украине не хватает средств.

В случае же их появления он рекомендует прежде всего заняться развитием имеющихся видов вооружения, их эффективностью и оперативностью, словом, заниматься тем, что имеет военный потенциал. Литвиненко констатирует, что государство имеет готовые проекты и именно на них стоит обратить внимание.

Также эксперт объясняет, что современная Украина не может иметь всю линейку как, например, СССР. «Должны садиться чисто военные специалисты и говорить – «Нам нужно оружие, которое обеспечит поражение с точностью в 5 м на 120 км, которое будет стоить столько столько-то...», - утверждает Литвиненко. По его мнению, это должны быть серьезные дискуссии профессионалов, ведь речь идет о курсе развития военных и оборонных возможностей Украины.

Как сообщала Politeka, Литвиненко заявил, что НАТО - это прежде всего гарантия безопасности для Украины.

Также Politeka писала о важности развития экономики в военном вопросе.



