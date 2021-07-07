Как государственная власть относится к цивилизационному анализу? Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает политический аналитик Владимир Стус.

«Цивилизационный анализ глубоко непатриотичен. Он противоречит любой государственной идеологии, поэтому государство его в лучшем случае не замечает и, соответственно, не финансирует. В худшем случае государство репрессирует тех, кто занимается цивилизационным анализом. И это касается исследования не только будущего, но и прошлого. Но если мы не можем говорить об обществе однозначно, это не значит, что мы не можем говорить о нём вообще. Любой представитель естественнонаучного направления скажет: это нормально, что мы не знаем гораздо больше, чем знаем. Это общественные дисциплины утверждают, что мы знаем почти всё. На самом деле это больше похоже на прогнозирование погоды: можно назвать вероятность дождя на завтра, но нельзя с уверенностью сказать, будет он или нет», - говорит гость программы.

Он указал на принципиальное различие между расчётом и прогнозом: первый даёт точный результат, второй – нет.

«Цивилизационный анализ не дает точного результата, но это не значит, что им нельзя пользоваться. Мы же пользуемся прогнозом погоды. Мы не знаем, какой будет политическая ситуация на территории современной Германии и кто там победит на выборах. Но мы можем определить граничные условия, в которых будут работать отраслевые специалисты», - подчёркивает Владимир Стус.

Как сообщает Politeka, футуролог Алексей Толкачёв заявил, что Россия исчерпывает свой цивилизационный запас прочности .