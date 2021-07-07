Украинский политический деятель Тарас Чорновил в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему считает законопроект о коренных народах декларативным.

"Далее нужно что-то делать, чтобы его хоть как-то выполнять. Потому что закон абсолютно декларативный... Там задекларированы абсолютно правильные вещи, которые у нас определены в Конституции. В Конституции написано, что есть украинская нация, как основная, государственная, есть национальные меньшинства, и есть коренные народы. Они отделены от национальных меньшинств", - сказал Тарас Чорновил.

Он отметил, что резолюция ООН определяет коренные народы как таковые, которые должны защищать правительства их стран, даже если они не являются титульными нациями, поскольку у них нет собственного государства.

"Мы обязаны в Украине заботиться о поляках, венграх, румынах. Но определенный продукт, определенные образовательные программы, некоторые вещи для них делают свои государства. И они могут по интернету смотреть, скажем, венгерское телевидение. А вот крымскотатарское телевидение, кримчаковское или караимское — никто другой в мире не сделает. И поэтому понятно, что эти народы подпадают под определение Генассамблеи ООН, как коренные народы. Государство должно для них, поскольку эта норма введена в Конституцию, выписать отдельный закон, и в этом законе предусмотреть, что мы будем для них делать", - добавил Чорновил.

По его словам, в Украине удалось выписать закон, предусмотреть права коренных народов, однако не предусмотрели обязательств государства.

"Мы не можем им в Крыму предоставить соответствующие возможности. Но можно в законе выписать переходные положения. Где написано, что до того момента, пока Крым будет возвращен Украине — для этих народов мы на материковой территории Украины создаем такие-то права", - подчеркнул Чорновил.

Он отметил, что этот законопроект — уже неплохое начало.

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