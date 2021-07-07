Государственный контроль над рынком земли и влияние на него нельзя убирать даже после его открытия. Так сказал политический эксперт Виталий Романченко в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк

Как говорит эксперт, мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на самом деле всегда был временным, другой вопрос, что он продержался почти 20 лет. «Конечно, мораторий на продажу сельскохозяйственной земли был временной мерой, просто он затянулся почти на 20 лет», - рассуждает он.

Романченко рассказывает о теневом рынке земли в Украине: о нем знали и этим пользовались. Он вспоминает и о массе скандалов с землями Национальной академии аграрных наук, что арендовали на 50 лет за очень малые деньги.

По мнению эксперта, сегодня ситуация крайне угрожающая: своими действиями власть превращает украинскую землю в обычный товар, который можно свободно продавать. Он добавляет, что в этом плане также нет никаких гарантий, ведь изначально государство не имело задачи продавать землю.

«Важно, кто будет на ней работать и кто будет ею владеть и как это отразится совокупно на всей экономике», - подчеркивает Романченко. В то же время все предохранители, что есть в соответствующем законе, он называет формальными и не видит проблем их обойти.

Вместо этого эксперт говорит об альтернативе - создание земельного банка. «Если у человека есть пай, который ему не нужен, он имеет право продать свою собственность, но единственным, кто имеет право его выкупить, - является государство», - объясняет он. Романченко отмечает, что тогда уже государство могло бы давать в аренду эти земли другим людям для работы на них.

Как сообщала Politeka, Шевченко заявил, что продавать землю надо, но только гражданам Украины.

Также Politeka писала о том, что Павловский рассказал о ситуации с фермерами в Украине.