Про газовую геополитику рассказал политолог Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк на канале Руслана Бизяева в проекте «Развилка» на YouTube.

«Турция стала фактически газовым хабом и с достройкой «Северного потока-2» между немецким и турецким газовыми хабами начнется легкая конкуренция. Недаром в ЕС сейчас по-серьезному начали рассматривать вопрос о принятии пяти Балканских стран в состав Евросоюза», - рассказал он.

Бизяев сказал, что Турция не является членом Евросоюза и ближайших перспектив вступить в ЕС у нее нет. Поэтому, считает он, начинается борьба за южное направление, куда еще можно добавить замороженный проект израильско-кипрско-итальянского газопровода «Левиафан» с проектной мощностью 10 миллиардов кубов, который предполагают достроить в ближайшее десятилетие, а может и раньше.

«Скорее всего во время визита Эрдогана в Берлин будет обсуждаться ситуация вокруг «Северного потока-2» и вокруг возможных объемов по прокачке российского газа даже не столько в этом году, как после 2024 - 2025 годов, и Европа в принципе согласна на сегодняшний день компенсировать Украине какие-то потери», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Яли, что позиция по Северному потоку-2 и Украине между Вашингтоном и Берлином согласована.