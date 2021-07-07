В городе Каменском Днепропетровской области разгорается скандал вокруг мэра Андрея Белоусова и застройки центра МАФами

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Причиной недовольства горожан стали ларьки, которые начали появляться прямо на клумбах посреди Майдана Героев в центре Каменского. Местные жители проводили акции протеста и зарегистрировали петицию, в которой требуют прекратить застройку.

Мэрия утверждает, что застройка законна. Однако, по словам главного архитектора города Юлии Саенко, земля находится в зоне исторического ареала города, застройка которого запрещена с 2016 года.

Скандальное строительство ведет компания «Укрконсалтинг Груп», которой в апреле этого года Каменский городской совет продал участок. Эту компанию в 2008 году основал кум мэра Александр Иванов, а уже в 2009 году она перешла в собственность его родной сестры Марины Фадеевой.

«Фадеева основала общественную организацию «Бджола», которая носит одинаковое название с личной партией мэра Каменского, и через нее оплачивали всю рекламу в Facebook и Instagram во время предвыборной агитации на местных выборах в 2020 году. Так что все фигуранты тесно связаны между собой», - отмечают журналисты.

Во время продажи компанию возглавлял Даниил Хомуха, который также имел совместный бизнес с женой мэра Анастасией Белоусовой. Она получила более 1,1 млн гривен дивидендов от компании Хомухи «Консалтинг Менеджмент», а затем выкупила его долю.

По факту незаконной застройки в центре города Национальная полиция открыла уголовное производство по ст.197-1 Уголовного кодекса.

«Жителям Каменского остается ждать и надеяться, что справедливость восторжествует, и махинации городских властей будут наказаны по всей строгости закона», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Белоусов и другие чиновники мэрии являются фигурантами более десятка уголовных производств о злоупотреблении служебным положением и коррупции на инфраструктурных подрядах.