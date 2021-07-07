Православная Церковь 7 июля празднует Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Как пишет Знай.юа со ссылкой на Центр информации УПЦ, согласно православному вероучению, Иоанн Креститель - самый почитаемый христианский святой после Богородицы.

Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф 11:11).

Праведные родители святого Иоанна Крестителя - священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей.

Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет Предтечей ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя - Мессии.

Захария смутился, засомневался, что в старости можно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.

Когда святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никого в их роду так не называли. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн имя ему» - и в тот момент вдруг вновь заговорил.

После Рождества Иисуса Христа царь Ирод приказал убить всех младенцев. Святая Елисавета убежала с сыном в пустыню и скрывалась в пещере.

Святой Захария остался в Иерусалиме и служил в храме. Ирод послал к нему воинов с приказом узнать, где прячутся младенец Иоанн и его мать. Захария ответил, что это ему неизвестно, и его убили прямо в храме.

Праведная Елисавета с сыном осталась жить в пустыне и там умерла. Иоанн, охраняемый Ангелом, жил в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить Иисуса Христа.