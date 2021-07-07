Судебное заседание по делу экс-советника главы СНБО Сергея Сивохо против ветеранов «Азова» перенесли. О переносе просила сторона обвинения, поскольку, согласно заявлению прокурора, он недавно приобщен к делу и не успел ознакомиться с его материалами.

В то же время прокурор не смог предоставить документального подтверждения своего участия в процессе.

Под судом собрались представители «Национального Корпуса» и ветеранов российско-украинской войны на поддержку азовцев Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли. Сергей Сивохо на заседание не явился.

Напомним, что 12 марта 2020 года Сергей Сивохо упал во время конфликта с группой ветеранов, которые протестовали против «Платформы единства и примирения» с участием представителей оккупационных режимов «ЛДНР». Сами азовцы называют это дело преследованием, а инициативу Сивохи – «российской диверсией».