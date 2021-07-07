В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской народный депутат Евгений Шевченко поднял тему коренного народа и сказал, кого им планируют признать в Украине согласно новому законопроекту.

Депутат рассказывает о новом законопроекте о коренных народах в Украине. Сам он решил не голосовать, нажал желтую кнопку, чтобы не сердить крымских татар.

Как сообщает Шевченко, власть определила коренными те народы, у которых своего государства нет. «Авторы законопроекта абсолютно не разбираются в истории, дефинициях», - подчеркивает он. Политик объясняет, что согласно такой дефиниции коренными в Украине можно считать только караимов, крымчаков и крымских татар - жителей отдельных населенных пунктов, в которых жили целые их поколения и еще раньше называли себя здесь коренными.

«Все остальные, не говоря уже о русских и тем более – украинцев, не коренные народы», - говорит Шевченко. Он объясняет, как работает логика авторов законопроекта: украинцы якобы жили кое-где, пришли на эту территорию, захватили ее, коренные народы ассимилировали и так возникла современная Украина.

Попутно депутат отмечает, что аналогичная версия истории - официальна в Турции, там признают, что произошел захват и ассимиляция Греческой Византии. «У них понятно, что они не являются коренным народом, они пришельцы. Но разве… Украинцы пришельцы на этой земле?.. Это абсолютная дискриминация», - убежден политик. В то же время Шевченко не отрицает, что, вероятно, этим этносам следует предоставить какие-то привилегии, но он выступает против дискриминации остальных народов.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о законопроекте о поддержке коренных народов.

Также Politeka писала о том, как в Украине появился Нью-Йорк.



