Какие перспективы ожидают нашу страну в связи с пандемией коронавируса? Свой прогноз в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт политический астролог Полина Павлова.

«Победить вирус удастся, но жизнь уже никогда не станет такой, какой она была до начала пандемии. Я могу сказать только о сроках. В разных странах разная эпидемиологическая ситуация. Например, в Китае взяли ситуацию под контроль почти мгновенно – уже в апреле 2020 года. Это очень сильно зависит от материально-технической базы. Я не думаю, что ситуация везде будет одинаковой. Вряд ли удастся избежать сегрегации. Эхо пандемии, как эхо войны, будет слышаться ещё долго. А чувство напряжения будет сохраняться ещё как минимум до следующей весны. Есть определённые общемировые циклы, и 2020 год был началом дуги, которая идёт вниз», - говорит астролог.

По её словам, она прогнозировала эту дугу ещё много лет назад, но тогда Павлова предполагала, что на практике это обернётся какой-нибудь войной.

«Такие падения в мировых циклах означают деградацию, депрессию или войны. Напротив, дуга, идущая вверх – это прогресс, развитие и процветание. И уже в ближайшее время эта дуга пойдёт вверх», - уверена Полина Павлова.

Как сообщает Politeka, ранее она предсказала, что в этом году в российской элите начнутся перемены, из-за которых Кремлю станет не до Украины.

Также Politeka сообщила, что, по мнению Павловой, у Зеленского скоро появится соперник – молодой мужчина или женщина.