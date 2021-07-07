Политический аналитик Владимир Стус в программе Руслана Бизяева «Культ личности» объяснил, что такое цивилизационный анализ.

«Условно медийных экспертов можно разделить на две категории. Процентов 90 – это агенты влияния либо местных олигархов, либо Запада, либо «соросят», либо россиян, либо Китая. Либо это действительно толковые и умные отраслевые специалисты, но они работают в своей отраслевой логике. Это политологи, экономисты, культурологи, может быть, военные эксперты, международники», - говорит эксперт.

По его словам, каждый из этих специалистов работает в своей отрасли со своей логикой и своими параметрами, и эти параметры несовместимы.

«А добавим к этому культурологов, добавим к этому антропологов – куда ж без них? И как будем совмещать? Как только мы выходим на уровень свыше 5 лет – мы не можем продлевать отраслевую динамику ни одной, потому что влияние других все больше и больше. Значит, нужно что-то другое – переход с экспертного уровня, с отраслевого уровня на естественно-научный уровень. А естественно-научный уровень – это моя специализация. У меня специализация не по отраслевому признаку. В отраслевом плане я профессиональный дилетант. Я знаю что-то там: что-то в экономике, что-то в политике, что-то в истории, в технологии. И моя сфера интересов очень широкая», - сказал Стус.

Аналитик подчеркнул, что его везде интересует долгоиграющая составляющая, а не подробности, а тем более краткосрочные.

«А все это сводится на уровне цивилизационного анализа. Любой отраслевой процесс свыше 5 лет – это уже цивилизационный анализ. Без цивилизационного анализа никуда», - резюмировал он.

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