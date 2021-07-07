Для чего Украине вступать в НАТО и к чему это приведет? В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» директор Национального института стратегических исследований, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко объяснил, что НАТО - это прежде всего гарантия безопасности.

Как говорит эксперт, главной задачей является построение независимого суверенного правового государства с демократическим строем. «Насколько это получается – здесь могут возникать вопросы, но совершенно ясно, что другого пути, чем постепенная вестернизация, у нас нет», - рассуждает он.

В то же время, как отмечает Литвиненко, исторически так сложилось, что украинцы путают инструменты и цели и выдают одно за другое.

Также он считает нужным объяснить, в чем вообще суть НАТО. Эксперт считает, что НАТО - это прежде всего безопасность, Альянс гарантирует защиту интересов своих членов. В то же время Литвиненко объясняет, что для вступления в НАТО Украине нужно убедить как минимум ведущих стран-участниц в том, что ее присоединение положительно повлияет и на их безопасность.

Тем не менее, отмечает гость программы, существует проблема реализации евроатлантической интеграции Украины. «Проблема внешняя – РФ, которая четко объявила, что вступление Украины в НАТО – это Казус белли», - объясняет он. Также Литвиненко добавляет, что из-за присоединения Украины к Альянсу Россия вполне может развернуть полномасштабную войну.

Чтобы не быть голословным, он напоминает о вторжении войск в Грузию в 2008 году. Так же, говорит эксперт, не воспринимает Россия и вступления Украины в НАТО, опасаясь за свою безопасность и выживание. «Восприятие россиянами истории: здесь не важно, что произошло, а важно как это они воспринимают, что Запад собирается напасть. А то, что он не собирается напасть – это никого не волнует», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Табах заявил, что НАТО даст Украине стабильность .