Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила о неизбежности подорожания электроэнергии и рассказала три сценария повышения тарифов для бытовых потребителей.

«Верховная Рада все никак не может определиться, какие тарифы ждут нас осенью и пока в июле мы будем платить по старым тарифам», - рассказала журналистка.

По ее словам, Минэнерго инициировало продление действия спецобязательств до августа 2021 года, поэтому тариф на электроэнергию для украинцев останется на уровне 1,68 грн за 1 кВт/час.

«Однако повышение тарифов на электроэнергию неизбежно. Ведь предприятия, которые производят электроэнергию, убыточны из-за стабильных долгов потребителей и слишком низкой цены на услуги. Выходит, что украинцы получают электроэнергию почти по себестоимости», - заявила Завальнюк.

Журналистка добавила, что Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ анонсировала три сценария повышения цен на электроэнергию для бытовых потребителей с этого года по 2023 год.

«Первый сценарий: с 1 мая Кабмин не будет повышать тарифы и заморозит цены на электроэнергию для населения до конца 2021 года. А там поживем и увидим. Второй сценарий: в течение 2021 Кабмин дважды повысит тарифы на электричество: на 15% с 1 мая и 1 сентября. Так, к осени 2021 цена одного киловатта возрастет до 2,22 грн. По третьему варианту развития событий, нынешний тариф на электроэнергию будет действовать до июля 2021 года, а затем электроэнергия подорожает на 30%», - рассказала Завальнюк.

Ранее для Politeka Завальнюк сообщила, что большинство газопоставщиков уже обнародовали свои июльские месячные тарифы.