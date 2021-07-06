Как Украина будет сосуществовать со своими соседями и каким будет их влияние? На эту тему рассуждает политический астролог Полина Павлова в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Гостья программы отмечает, что Украина находится, по сути, в ожидании помощи от друзей-партнеров с Запада и хочет присоединиться к их сообществу. Тем не менее, она объясняет, что не все устроено так просто: кроме Украины, есть и Россия, с которой Западный мир тоже установил определенные отношения и пренебрегать ими не собирается.

Как говорит Павлова, цивилизованный мир не будет идти против России и тех просьб, которые она настойчиво диктует. «Эти соседи справа не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО, так как это, по ощущениям руководства, создает угрозу на западной границе», - объясняет она.

Эта ситуация напряжения, подчеркивает гостя программы, длится уже давно и она совсем не на руку Украине. «Поэтому Украина является заложником на какой-то этап времени. Но эта ситуация не может продолжаться вечно», - рассуждает Павлова.

Попутно астролог рассказывает о том, что может измениться в РФ этой осенью. Выборы, какие-то перестановки и движения в элитах - все это может привести к тому, что украинский вопрос отойдет на задний план «То есть какие-то подвижки достаточно интересные начнутся уже этой осенью, но сам процесс будет происходить на протяжении конец 2021 – весь 2022 год, и уже к 2023 году только будет какая-то картинка четкая понятная для всех окружающих», - предполагает астролог. В то же время она предупреждает, что стремительный прогноз дать не может, но переломный момент выпадет на 2023 год.

Как сообщала Politeka, Павлова предупредила о скором появлении нового лица на украинской политической арене.

Также Politeka писала о том, что Табах посоветовал Украине рассчитывать только на себя.