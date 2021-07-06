Одиозный народный депутат Украины Евгений Шевченко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, как украинский поселок переименовали в Нью-Йорк.

Евгений Шевченко рассказал, каким образом в Донецкой области появился свой Нью-Йорк.

“Постановление о переименовании села Новгородское в Нью-Йорк. Расскажу историю, то, что говорили депутаты. Пришла представитель этого села, по такой же фамилии, как у меня — Кристина Шевченко, и сказала, что она представляет все сообщество и они хотят вернуть историческое название Нью-Йорк. Которое коммунисты в 1951 году изменили на Новгородское. Почему я проголосовал против. Я считаю, что такие вещи регионального значения должны решаться на местных референдумах абсолютно всеми жителями того поселка или города, где люди проживают”, - сказал Шевченко.

Он отметил, что был единственным депутатом, который проголосовал против постановления о переименовании.

“Я не знаю, как на самом деле большинство людей думает в этом поселке. Кто-то помнит, что это был Нью-Йорк, не помнит. Как это будет: удобно, не удобно. И еще, исходя из этой логики, название Нью-Йорк принесли немцы-колонисты, которые этот поселок основали. Но у нас тысячи сел в Украине, а особенно на юго-востоке, которые основали немцы-колонисты. Так что теперь, давайте по этой логике все села, которые были переименованы, вернем старые немецкие названия”, - добавил Евгений Шевченко.

По его словам, в Причерноморье и Приазовье 1200 населенных пунктов, которые основали немцы-колонисты.

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