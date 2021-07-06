Насколько велико в украинской политике британское влияние? Ситуацию в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» комментирует политолог, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«Считается, что британская королевская семья не имеет реальной власти, но на самом деле глубинная империя никуда не делась. Тем более что сейчас Британия планирует объединение с Канадой, Новой Зеландией и Австралией. Если туда подтянуть и Японию, то будет очень интересный пасьянс. А нам продают картину Британии со старушкой-королевой. Сложные отношения между администрациями Зеленского и Байдена объясняются тем, что в Украине действуют и британские интересы. Британия начала строить треугольник Лондон-Анкара-Киев. Американское влияние в этом регионе очень сильно снизилось за время правления Трампа. Администрация Байдена захотела восстановить это влияние, но тут действуют ещё и интересы России, и Евросоюза. Чтобы Америка могла вернуться, нужно здесь кого-то подвинуть. А Великобритания прочно заняла своё место. Поэтому сейчас между Киевом и Вашингтоном не самые тёплые отношения. В политике все делятся на инструменты, фигуры и игроков», - считает эксперт.

По его мнению, сейчас начинается классическое противостояние двух империй, Российской и Британской.

«Есть некоторые вопросы, в которых они могут ситуативно сотрудничать. Например, в деле ослабления Европы. Но в глобальном смысле они противостоят друг другу», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, он высказывал мнение, что Великобритания стремится восстановить свою имперскую субъектность.

Также Politeka сообщала, что политический консультант Андрей Бодров прокомментировал инцидент с британским эсминцем.