В программе «On Target с Капитаном Гари Табах» российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков заявил, что России нужен пример и им может стать успешная и развитая Украина.

Как отмечает Гудков, есть разница между Путиным и всей Россией, только небольшое количество людей этого не видит.

Чтобы не будет голословным, он рассказывает о собственном опыте жизни в Украине. Политик отмечает, что абсолютно спокойно может здесь ездить на машине с российскими номера и говорить по-русски. «Меня многие узнают на улице, и я не вижу совершенно никакой агрессии по отношению ко мне», - говорит политик.

Попутно он отмечает, что и в России не все плохо относятся к Украине: в 2014 году против войны и эскалации выступило самое малое 20% 140-миллионного населения государства, а это не мало. Гудков рассказывает, что тогда состоялось огромное шествие, Марш Мира, который депутаты Верховной Рады даже приветствовали стоя.

В целом он считает, что это Путин своими действиями испортил российско-украинские отношения. «В будущем мы должны все сделать для того, чтобы все это разрулить и разрешить. Мне кажется, что Украина сейчас является новой Америкой на постсоветском пространстве», - рассуждает политик. В таком случае, отмечает он, в страну польются научные инвестиции и интеллектуальный потенциал.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал о заочных перепалках Путина с Зеленским.

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